Как получить Медаль Почета? Подвиг и карьера сержант-майора армии США Томаса Пейна

11 сентября 2020 года президент США Дональд Трамп наградил высшей наградой США - Медалью Почета сержант-майора отряда спецназ "Дельта" армии США Томаса Пэйна. Значение Медали Почета очень высокое - каждое представление проверяет специальная комиссия Минобороны, которая точно устанавливает обстоятельства совершения подвига, в некоторых случаях проводятся расследования. Награждение должно быть безупречным. Меня заинтересовало это событие, которое наглядно демонстрирует что такое профессиональная армия, и чем она отличается от нашей пост-советской системы.

В октябре 2015-го года американская разведка получила данные, что в провинции Киркук в Ираке террористы ИГИЛ захватили несколько десятков заложников, и удерживают их в комплексе зданий. Никаких условий террористы не выдвигали, это была их тюрьма, и в случае обнаружения опасности они вполне могли перебить всех заключенных и уйти. Задачу освобождения заложников получил штаб Сил специальных операций. Для участия в операции были выделены две штурмовых группы "Дельты", одну из них возглавлял сержант Пэйн, другую - сержант Вилер, а также спецотряд союзников - курдов. 31-летний Пэйн изучал обстановку неделю. Больше времени не было - была угроза убийства заложников.

22 октября 2015-го года американские вертолеты внезапно высадили штурмовые группы прямо у зданий с заложниками, в расчете на внезапность. Однако игиловские боевики не испугались вертолетов, сразу после высадки был открыт огонь, и сержант Вилер погиб в самом начале боя.

Но гибель одного из командиров американцев не остановила. Игиловцы в плен не сдавались, и сражались до конца. От разрывов гранат и стрелкового огня ряд американцев и курдов получили ранения. Однако Пэйн повел бойцов вперед, лично подрывая двери в зданиях, и не давая террористам ни одной лишней секунды на размышление, не давая возможности расстрелять или подорвать заложников и штурмовиков.

В ближнем бою американцы убили 20 боевиков, которые сражались до конца. Здания загорелись, задымились. Однако Пэйн завершил зачистку полностью, он лично прошел по зданиям и проверил все помещения, и не оставил ни одного заложника, ни одного американского или курдского бойца. "Дельта" спасла от гибели 75 заложников. Свой успех Пэйн объяснил так: "Однажды ты становишься способен контролировать свой страх, и это мост к твоей личной отваге, а личная отвага на поле боя заразительна".

Сейчас Томасу Пейну 36 лет и он остается сержантом. В США девять сержантских ступеней, и для того, чтобы профессионально расти, военнослужащему не надо становиться офицером, как это принято в Украине. Военную карьеру можно пройти полностью оставаясь в сержантских званиях. В США солдатами, системами вооружений, подготовкой подразделений, управлением малыми группами руководят сержанты. Сержанты - это лидеры, которых воспитывают и выдвигают в своих подразделениях, они растут в своем коллективе, и это обеспечивает высокую слаженность. Сержанты это самые лучшие солдаты, это самые лучшие специалисты по боевому применению оружия. Разумеется, такой лидер как командир небольшой штурмовой группы более эффективен, чем офицер. Благодаря системе надбавок, сержант спецназа при выполнении боевых миссий может получать зарплату как генерал на тыловой базе. В Украине большинство видов сержантской службы в США исполняют офицеры, причем в отличие от американских сержантов они не выдвигаются в войсках, а воспитываются в военных академиях. Сержантский корпус в натовском понимании в ВСУ отсутствует.

Томас Пэйн пошел в армию в 18 лет в 2002-м году, он сразу решил поступить в спецназ, и прошел отбор в 75-й полк рейнджеров армии США (рейнджеры - это отборная легкая пехота). Из рейнджеров Пэйн смог пройти отбор в "Дельту" - высшую элиту армии США.

Из девяти сержантских званий Пэйн дослужился до восьмого по значимости звания сержант-майор. Вся его служба состоит из череды боевых миссий, соревнований и учебных курсов, на которых боец повышает свою квалификацию. Постоянный профессиональный рост, постоянное применение полученных навыков на практике - вот что такое профессиональный боец спецназа. Это постоянная работа на пределе, постоянный адреналин, постоянное развитие тактического мышления, взаимодействия с группой в бою или в приближенных к бою условиях.

К своим 36 годам в составе боевых подразделений спецназа Пэйн принял участие в 17 миссиях на Ближнем Востоке, в Азии и в Африке, в том числе в пяти больших общевойсковых операциях в Ираке и Афганистане.

Пэйн за 18 лет службы успешно закончил 19 специальных учебных и тренировочных программ. Их стоит перечислить, чтобы получить представление о степени компетентности этого бойца и приобретенных им устойчивых навыках:

- Базовый курс десантника;

- Программа подготовки рейнджеров;

- Школа рейнджеров;

- Курсы снайперов;

- Базовый курс лидерства;

- Базовый курс подрывника;

- Продвинутый курс подрывника;

- Продвинутый курс ориентирования на местности;

- Курс выживания, побега и сопротивления в плену;

- Курс свободного падения с парашютом;

- Продвинутый лидерский курс;

- Мастерский курс по прыжкам с парашютом;

- Мастерский курс свободного падения с парашютом;

- Военный курс по прыжкам с парашютом в тандеме;

- Высший лидерский курс;

- Военный языковой институт по французскому языку;

- Курс снайперов сил специальных операций;

- Высший курс подготовки ССО для поступления в академию;

- Бакалавр наук Норвичского университета по стратегическим исследованиям и оборонному анализу в 2017-м году.

Все это наряду с прохождением штатных программ боевой подготовки в своем подразделении, где Пэйн также показывал самые выдающиеся результаты.

В 2012-м году Пэйн совместно со своим напарником мастер-сержантом Кевином Футцем выиграл соревнования "Лучший рейнджер армии США" (в соревнованиях участвуют пары - это минимальная тактическая единица рейнджеров, как говорят профессионалы "Один - это ноль, Два - это один").

В 2010-м в Афганистане Пэйн получил "Пурпурное сердце" за ранение в бою - его серьезно задело осколками гранаты.

На форме Пэйна наряду с Медалью Почета еще 31 награда и знаки отличия.

Пэйн женат, у него трое детей, проживает на военной базе Форт-Брэгг.

Подвиг Пэйна определяется профессионализмом всей американской военной машины. Не количество денег здесь главное, это система, которая готовится для борьбы с реальными угрозами, готовит специалистов по ближнему бою, определяет приоритеты, инвестирует в развитие лучших боевых кадров, обеспечивает постоянное личностное развитие, и с помощью продвижения лучших обеспечивает превосходство в самых сложных условиях. Служить в такой армии по-настоящему интересно. Для спасения заложников, ликвидации врага в ближнем бою и получения Медали Почета Пэйн проявил себя прежде всего как профессионал. Его героизм - это высокое мастерство, которое предопределено грамотно построенной военной системой. Именно об этом необходимо думать руководству Украины, ведь если построить современную профессиональную армию вместо нашего колхоза, тогда не придется "сливать" "вагнеровцев" или штрафовать воинов за ответный огонь по врагу...

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