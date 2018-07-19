"Как Маяковский": Прилепин оконфузился некрологом для террориста Гиви

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", оконфузился некрологом для ликвидированного боевика Гиви, сравнив его с легендарным поэтом Владимиром Маяковским.

Параллели между преступником и всемирно известным культурным деятелем приспешник оккупантов решил провести лишь из-за того, что они родились в один день. Свой пафосный пост Прилепин опубликовал на личной странице в Facebook.

"Родились 19 июля. Два великолепных мужских образца. Вроде совсем разные. И чем-то неуловимым похожие. Два работяги, невротика, любимца женщин. Оба огромного роста. И кавказский след смутно различим к тому же. И глаза, ох", — написал писатель-террорист.

На показушный пост Прилепина отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, которого крайне возмутила попытка пропагандиста поставить в один ряд выдающуюся личность и убийцу множества украинских бойцов на Донбассе.

"У Прилепина обострение идиотизма от страха даже минутного пребывания в "ДНР". Сравнивать мразь, дегенерата, убийцу и вообще случайно подобранного ФСБ охранника и все-таки не самого плохого поэта", — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин признался, что убивал людей во время участия в трех вооруженных конфликтах, в том числе, и на Донбассе. Он заверил, что ничего при этом не чувствовал, поскольку считает убийство обычным человеческим занятием.