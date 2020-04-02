Как лечат больных коронавирусом в Британии: врач из Украины рассказала печальную правду

27-летняя украинка Ярина Лининская, которая работает врачом в Великобритании, рассказала об условиях лечения больных коронавирусом в этой стране.

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Как сказала она "Украинской правде", при подозрении на коронавирус "скорая" приезжает к месту жительства больного. Врачи не ездят на вызовы, забирает парамедицинская служба.

В больнице пациенты с респираторными симптомами попадут в отделение неотложной помощи (где сейчас отдельные отделы для больных коронавирусом). Медперсонал в защитной одежде, которая включает в себя респираторную маску, очки, шапочку, одноразовый полиэтиленовый с длинными рукавами халат и бахилы на ноги.

Ярина Лининская на работе Instagram Ярины Лининской

Даже если врач на 80% уверен, что у пациента коронавирус, но состояние больного такое, что не требует дополнительной оксигенотерапии, то его отправляют на домашнее лечение, предусматривающее жаропонижающую терапию, много питья и покой. Также больной получает red flags (красные флажки), то есть советы – на что стоит обратить внимание и как реагировать, если состояние ухудшится.

Тестируют сейчас только тех, кто остается в больнице, чье состояние тяжелое. Ранее тестировали всех, у кого было подозрение, пока количество больных не увеличилось критично.

Если в конце февраля больных с коронавирусом направляли в специализированные больницы, то сейчас, когда количество больных составляет около 12-13 тысяч, их принимают в каждой клинике. Все отделения неотложной помощи поделили на "горячую" и "холодную" зоны, чтобы отделить пациентов с респираторными и не респираторными заболеваниями.

"На работе ты одеваешь поверх белья хирургический костюм – футболку и брюки, обувь обычная, например, кроссовки, которые ты оставляешь в больнице и не берешь домой. После рабочей смены, которая продолжается 10 часов, ты снимаешь костюм и заворачиваешь его в специальный красный пакет, потом в еще один белый пакет, и относишь в место, где костюмы дезинфицируют и стирают", – отметила Лининская.

При входе в горячую зону выдают респираторную маску, которую врач не снимает в течение всей смены. Дополнительно одевается пластиковый халат с длинными рукавами, который заканчивается на уровне шеи, шапочка, очки и 2 пары обычных перчаток.

"При осмотре каждого пациента ты берешь новый халат. Один пациент – один халат", – подчеркнула врач.

Instagram Ярины Лининской

По ее словам, нагрузка возросла, многие коллеги не выходят на работу, кто-то заболел и на больничном, но чем именно – это конфиденциальная информация. Некоторые не выдерживают ментально, во многих тревога и депрессия.

"Протоколы защищенности врача меняют каждую неделю. Мы – британские врачи – чувствуем себя не слишком защищенными", – добавила украинка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Великобритания отмечает позитивные сдвиги в борьбе с распространением пандемии коронавируса, благодаря введению ограничительных мер, но намерена их усилить.

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