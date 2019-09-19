Как из Чернобыля: в Норвегии парень поймал рыбу-монстра

В Норвегии парень Оскар Лундал, поехав с другом ловить палтуса, поймал необычную рыбу-монстра.

Они решили арендовать моторную лодку и плыть подальше от берега, написало издание Мedialeaks со ссылкой на The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Доплыв к точке, где расстояние до дна составляло 800 метров, парень с другом приступили к настройке снастей. Спустя несколько минут рыбалки поплавок на удочке Лундала начал двигаться.

В Норвегии парень поймал рыбу-монстра Мedialeaks

Парень сразу побежал к снастям, но ему понадобилось около 30 минут, чтобы вытянуть тяжелый улов.

Когда молодой человек это сделал, то увидел рыбу с огромными глазами, которая своим видом напоминала "какого-то мутанта из Чернобыля, но никак не палтуса".

Оказалось, что это была европейская химера или, как ее иногда называют, морская крыса. Она дальняя родственница акулы, живет на большой глубине и старается не попадаться на глаза людям, а также, не смотря на грозный вид, питается исключительно крабами и прочей мелкой живностью.

Из-за резкого изменения давления и разницы между глубинами пойманная парнем рыба практически сразу погибла. Он забрал улов к себе домой, а потом приготовил из него филе.

В Норвегии парень поймал рыбу-монстра Мedialeaks

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