Как Исландия поборола алкоголизм и наркоманию среди молодежи: названы простые решения

В Исландии благодаря специальной программе по здоровому образу жизни, которую в стране начали внедрять в 1992 году, резко сократилось курение, употребление алкоголя и наркотиков среди несовершеннолетних.

Хотя еще 20 лет назад исландские подростки были в числе самых пьющих молодых людей в Европе, говорят авторы инициативы – исландский психолог Гудберг Йонссон и американский профессор психологии Харви Милкман, который преподает в университете Рейкьявика. Их интервью о том, как можно избавить подростков от зависимостей, опубликовал "НОЖ".

По словам специалистов, несколько факторов, как оказалось, надежно защищают детей:

участие в организованных занятиях, особенно спортивных, три-четыре раза в неделю;

общее время, проведенное с родителями в течение недели;

ощущение, что в школе до тебя кому-то есть дело;

возвращение домой до темноты.

"Вечером пятницы невозможно было пройти по улице в центре Рейкьявика: было небезопасно. Кругом были орды подростков, которые демонстративно напивались", – вспомнил Милкман о том, как предстояли дела с подростковым алкоголизмом в Исландии два десятилетия тому назад.

По его словам, в 1992 году он вместе со своей командой выиграл правительственный грант в размере 1,2 млн долларов на проект "Самопознание", предлагавший подросткам альтернативы наркотикам и преступности, альтернативы, которые могли дать ощущение кайфа естественным путем.

Ученые получали отзывы от учителей, школьных медсестер и психологов и принимали в число участников проекта подростков старше четырнадцати лет, которые не считали, что нуждаются в лечении, но имели проблемы с наркотиками или мелкими правонарушениями.

"Мы не говорили им: "Вы поступаете на лечение", а: "Мы научим вас всему, что захотите: музыке, танцам, хип-хопу, рисованию, боевым искусствам", – говорят авторы инициативы.

Так, идея заключалась в том, что разнообразные занятия могут обеспечить изменения в химии мозга подростков и дать им то, что им нужно, чтобы сделать их жизнь лучше. Кому-то было необходимо снизить уровень тревожности, а кто-то искал острых ощущений.

Помимо этого, подростков обучали жизненным навыкам, которые были нацелены на то, чтобы они начали думать лучше о самих себе и своей жизни, а также научились лучше взаимодействовать с другими людьми. Детей предупреждали, что курсы трехмесячные, однако некоторые оставались в программе на пять лет.

Постепенно, с использованием данных опросов и идей исследователей, в том числе Милкмана, в 1999 году был внедрен и новый государственный проект под названием "Молодость в Исландии".

В его рамках в стране были изменены законы относительно подростков:

продажа табака людям младше 18 лет и алкоголя людям младше 20 лет стала незаконной, рекламу запретили;

связи между родителями и школой были укреплены за счет создания родительских организаций, которые по закону должны были существовать при каждой школе, как и школьные советы с участием родителей;

родителей призывали посещать лекции, где им рассказывали, что гораздо важнее просто проводить с детьми больше времени, чем изредка уделять им все свое внимание; что стоит говорить с детьми о своей жизни, узнавать, с кем они дружат, и держать их дома по вечерам.

Кроме того, был принят закон, запрещающий детям в возрасте от 13 до 16 лет находиться на улице после 22:00 зимой и после полуночи летом. Он до сих пор действует в стране.

Также дети из небогатых семей в Исландии стали получать денежную помощь для участия в кружках.

В результате процент 15-16-летних исландцев, которые напивались за последний месяц, упал с 42 % в 1998 году до 5% в 2016-м. А сегодня страна возглавляет список европейских стран, где подростки ведут наиболее здоровый образ жизни.

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