К бабушке поехали: на КремльТВ унизили семьи погибших на Донбассе наемников

Российские наемник поехали на Донбасс всего лишь защищать своих родственников.

Об этом в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"У абсолютного большинства этих добровольцев, которые уехали из России, на Донбассе живут близкие и родные... И они поехали туда защищать свою мать... Своего отца... Свою землю... К бабушке поехали..." - утверждает он.

В студии тут ж подчеркнули, что семьям погибших на Донбассе россиян не очень приятно слышать такое объяснение от представителя власти.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что российские войска могут перейти в наступление и захватить Мариуполь, Артемовск и Запорожье.