Изрезал кухонным ножом: в Египте приговорили к смертной казни убийцу украинки

В Египте суд приговорил к смертельной казни убийцу 29-летней Украинки Марины Иваненко.

Она была убита 21 февраля 2018 года в городе Хургада, где проживала в гражданском браке с египтянином, пишет Ahram Online.

Преступником оказался госслужащий Омар Р., который незаконно проник в дом девушки и ее гражданского супруга. Он собирался ограбить ее, но украинка оказала сопротивление. Тогда грабитель нанес ей 10 ударов кухонным ножом.

Новости Самый популярный курорт в Египте решили оградить огромным забором

Марина Иваненко

Затем Омар украл мобильный телефон Марины и кредитные карточки. Окровавленные нож и одежду он бросил в море.

По сообщениям СМИ, 29-летняя девушка родом из Нежина. Она работала в отделе обслуживания клиентов в гостинице в Сафаге, которая находится в 60 километрах от Хургады.

Марина Иваненко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашлись последние прижизненные фото Марины Иваненко, которую убили в Египте.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!