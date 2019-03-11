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Изрезал кухонным ножом: в Египте приговорили к смертной казни убийцу украинки

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В Египте суд приговорил к смертельной казни убийцу 29-летней Украинки Марины Иваненко.

Она была убита 21 февраля 2018 года в городе Хургада, где проживала в гражданском браке с египтянином, пишет Ahram Online.

Преступником оказался госслужащий Омар Р., который незаконно проник в дом девушки и ее гражданского супруга. Он собирался ограбить ее, но украинка оказала сопротивление. Тогда грабитель нанес ей 10 ударов кухонным ножом.

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Марина Иваненко

Марина Иваненко

Затем Омар украл мобильный телефон Марины и кредитные карточки. Окровавленные нож и одежду он бросил в море.

По сообщениям СМИ, 29-летняя девушка родом из Нежина. Она работала в отделе обслуживания клиентов в гостинице в Сафаге, которая находится в 60 километрах от Хургады.

Марина Иваненко

Марина Иваненко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашлись последние прижизненные фото Марины Иваненко, которую убили в Египте.

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Место
ЕгипетХургада
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