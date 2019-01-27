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Израилю пригрозили большой войной из-за Сирии

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" пригрозило Израилю войной в случае продолжения израильских авиаударов по Сирии.

Об этом лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил в интервью телеканалу Аl-Mayadeen. Он предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что тот "может совершать ошибки из-за своих амбиций".

Лидер "Хезболлы" прямо заявил, что в случае продолжения ударов израильских ВВС по Сирии, руководство этой страны и "ось сопротивления" могут принять решение о начале борьбы против израильской агрессии "другими средствами".

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Под "осью сопротивления" Насралла подразумевал Иран, Сирию и возглавляемую им "Хезболлу".

Израилю пригрозили большой войной из-за Сирии

Также Насралла не исключил, что по Израилю может быть нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Он предупредил, что "Хезболла" располагает высокоточными ракетами, которые могут поразить цель в любой точке на израильской территории.

Отметим, что израильские ВВС регулярно наносят удары по территории Сирии. Руководство Израиля утверждает, что целями являются военные объекты Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Армия обороны Израиля очередным авиаударом по Сирии уничтожила комплекс "Панцирь" российского производства, стоявший на вооружении войск Башара Асада. Комплекс предназначался специально для защиты от крылатых ракет, однако от израильской ракеты он себя защитить не смог.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
Израиль
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