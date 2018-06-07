УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Израильским почитателям "великого президента" - пламенный привет

2.5т

Новость из США. Вчера Трамп подписал... осторожно, сейчас очень удивитесь... указ об очередном переносе на полгода срока переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Как же так?- скажете вы, ведь посольство же торжественно открыли в Иерусалиме совсем недавно, и первая дочь, и первый зять выступали, и премьер Нетанияху дифирамбы "самому великому президенту" всех времён пропел.

Оказывается, однако, что местом расположения посольства США в любой стране считается место нахождения резиденции посла. В то время, как на американском консульстве в Иерусалиме сменили вывеску "консульство" на "посольство", резиденцию для посла в Иерусалиме не построили. Поэтому официальным местом нахождения посольства остаётся Тель-Авив. И поэтому президент подписал указ об очередном переносе срока для переноса посольства.

Новости
Президент поздравил себя с юбилеем

Такие указы американские президенты подписывают регулярно с 1995 года, когда Конгресс принял закон, в котором Иерусалим признаётся столицей Израиля и определяется местом нахождения посольства США. Президент при этом был наделён правом переносить срок открытия посольства в Иерусалиме каждые полгода до тех пор, пока не сочтёт перенос посольства отвечающим интересам США.

Так что церемония - это церемония. А реальность - это реальность. Израильским почитателям "самого великого президента" - пламенный привет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги