Израильские СМИ назвали жизнь хасидов на границе "нечеловеческими условиями"

Израильская пресса рассказала о сотнях хасидов, которые застряли на границе между Беларусью и Украиной, и находятся "в нечеловеческих условиях".

По информации Национального секретариата брацлавских хасидов, в пункте пересечения границы находится около 2500 паломников, среди которых есть целые семьи с детьми. Об этом сообщило Times of Israel.

Секретариат отметил, что на месте не хватает еды и воды, и призвал израильское МИД немедленно вмешаться в ситуацию.

Как сообщил сайт Haredim10, обслуживающий ультраортодоксальное сообщество, тысячи паломников поспешили на границу в понедельник, 14 сентября, из-за того, что распространился слух об открытии пункта пересечения границы у Гомеля.

После того, как около тысячи из них смогли выехать из Беларуси, их не пропустили украинские пограничники. Таким образом паломники застряли между двумя государствами.

"Около 170 хасидов смогли найти лазейку, и, по их словам, в обмен на деньги (3000 долларов с каждого) различные органы власти согласились пропустить их через границу вечером в понедельник", – заявили в секретариате.

"На самом деле, после того, как на пункт пересечения приехали еще сотни хасидов, украинские пограничники применили дополнительные силы, а на место прибыл председатель Государственной пограничной службы Украины, чтобы удостовериться, что никто не проедет", – сказано в сообщении.

Издание Jerusalem Post привело информацию хасида Хаима Вейтсхандлера, который также находится на границе о том, что у людей почти нет еды, в туалет они вынуждены ходить в кусты, а спать на холоде.

Он отметил, что "Красный крест" раздал воду и одеяла. Также привезли еду от Брацлавского мецената, но этого не хватило и половине людей на границе.

Хасид обвинил в случившемся Израиль, который якобы давил на Украину, требуя закрыть границы.

Израильский депутат Яаков Марги возложил ответственность за кризис на тех, кто поехал в Беларусь, зная о запрете на въезд в Украину.

Министерство иностранных дел Израиля подчеркнуло, что Украина заблаговременно предупреждала о запрете на въезд для паломников. Сейчас посольства в Украине и Беларуси с властью обеих стран пытаются обеспечить гуманитарной помощью тех, кто застрял на границе.

В то же время министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить паломников для поездки в Умань. Он отметил, что люди ждут на границе в "нечеловеческих условиях" и попросил впустить их, "учитывая чрезвычайные гуманитарные причины" и в условиях полного соблюдения правил COVID-19.

Издание Times of Israel сообщило, что мэры двух израильских городов с самой высокой заболеваемостью COVID-19 смогли улететь в Умань на празднование Рош га-Шана, несмотря на то, что жители их городов живут в условиях комендантского часа из-за COVID-19.

Меир Рубинштейн, мэр города Бейтар-Илит, и Израэль Поруш, мэр города Эльада, оба брацлавские хасиды, открыто протестовали против комендантского часа.

Оба города пока относятся к "красной" зоны, а их мэры уехали за несколько дней до того, как там установили локдаун на три недели.

Издание Haaretz написало, что Рубинштейна, который полетел на паломничество вместе со своей семьей, якобы получил специальное разрешение от украинской власти. Но подробностей этого разрешения издание не привело.

Рубинштейн якобы надеется посетить Умань незамеченным, чтобы не распространялись слухи о том, что он попал туда на особых условиях.

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