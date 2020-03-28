Израиль встретил коронавирус как биологическую атаку: как одна страна дала мастер-класс всему миру

Методы борьбы Израиля с пандемией коронавируса COVID-19 можно назвать самыми жесткими и своевременными по сравнению с другими странами мира.

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Как рассказал изданию "Новое время" руководитель департамента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман, Израиль относится к COVID-19 как к биологической атаке.

"Очень тяжело продержаться. Все закрыто. Никого на улицах нет. Я называю это Судный день", – отметил он.

Израильский Кнессет первым в мире, то есть еще в феврале, распорядился закрыть страну для въезда граждан из Китая, а следом за ними и из Южной Кореи. Израиль также был первым, кто ограничил въезд итальянцам.

Однако драконовскими меры становятся только сейчас, когда в страну в спешном порядке возвращаются граждане Израиля.

23 марта израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился ввести новые ограничения по передвижению населения внутри страны. Речь идет о запрете покидать дома, за исключением выхода на работу, за продуктами или лекарствами. Полиции передаются полномочия по усиленному надзору за соблюдением карантина.

С 25 марта было значительно ограничено количество общественного транспорта и появился новый запрет – теперь нельзя удаляться от дома более чем на 100 м.

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На службу в израильскую армию призваны резервисты, которые вместе со спецчастями и Службой тыла отрабатывают сценарии помощи гражданскому населению, в случаях если пандемия выйдет из нынешних берегов.

Разрабатываются проекты ускоренного строительства полевых госпиталей. Ряд отелей Тель-Авива и Иерусалима уже переоборудованы в стационарные госпитали, и эта практика будет расширяться.

Когда Индия приняла решение запретить экспорт лекарственных средств и медицинского оборудования, Нетаньяху позвонил премьеру Индии Нарендре Моди. В результате Израиль стал единственной страной, для которого было сделано исключение в этом индийском запрете.

Успешную спецоперацию провернули и в израильской спецслужбе Моссад. Они сумели договориться с одной из исламских стран Персидского залива, чтобы выкупить там сначала 200 тыс. тестов, а сейчас на подходе еще 4,5 млн. Какая именно арабская страна пошла на сделку с Израилем не разглашается.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские медики заявили, что пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.

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