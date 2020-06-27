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Израиль ударил по ХАМАС, ответив на ракетный залп

Карина Бондаренко
Мир
1,1 т.
Израиль ударил по ХАМАС

Израиль ударил по ХАМАС. (regnum.ru)

Армия Израиля истребителями нанесла авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС.

Атаку произвели в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

"В ответ на запуск двух ракет, нацеленных на Израиль, наши истребители атаковали ракетный производственный цех ХАМАС и завод по производству оружия в секторе Газа", – говорится в сообщении.

В армии также отметили, что Израиль считает ХАМАС ответственным за все террористические акты в секторе Газа.

Израиль ударил по ХАМАС, ответив на ракетный залп

Израиль ударил по ХАМАС, ответив на ракетный залп

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Багдаде рядом с посольством США упала ракета.

Израиль
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