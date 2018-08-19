Израиль пошел на кардинальные меры против Сектора Газа: что произошло

Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа - Эрез.

Пользоваться переходом отныне смогут лишь в случае гуманитарных дел, связанных с инцидентами на границе, сообщает DW со ссылкой на Министерстве обороны Израиля.

В Управлении гражданских дел Палестинской автономии в Газе подтвердили закрытие КПП. Это произошло на фоне обострения ситуации на границе Израиля в последние месяцы.

Израильская армия сообщила, что 18 августа палестинцы бросали взрывчатку в сторону солдат, которые в ответ открыли огонь. В результате столкновения погибли двое палестинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 30 марта в результате столкновений на границе Израиля с сектором Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев. Число пострадавших достигло 1,5 тысячи человек.

Беспорядки начались после того, как тысячи палестинцев, поддерживаемых террористической организацией "Хамас", вышли на "Большой марш возвращения" на границе с Израилем с требованием вернуть палестинских беженцев на родную землю.

После этого на протяжении всех этих месяцев бои периодически возобновлялись. Также имели место провокации.