Израиль нанес ракетные удары по Сирии: опубликовано видео перехвата

Военная авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливии по сирийской провинции Хама.

Как сообщает агентство SANA, силы сирийской ПВО в городе Масьяф отразили удар около 02:30 по местному времени. Перехват израильских ракет ПВО Сирии попал на видео (чтобы просмотреть, поскролльте страницу).

В Сирии заявили, что в результате атаки пострадали трое местных военнослужащих, также были повреждены несколько зданий.

Израиль пока не прокомментировал данную информацию.

Syrian Air Defense shutting down one of the "Israeli" air missiles over #Mussyaf in #Hama CS.#Syria #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy pic.twitter.com/eOlwDYCUjU