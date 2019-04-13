Израиль нанес ракетные удары по Сирии: опубликовано видео перехвата

Военная авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливии по сирийской провинции Хама.

Как сообщает агентство SANA, силы сирийской ПВО в городе Масьяф отразили удар около 02:30 по местному времени. Перехват израильских ракет ПВО Сирии попал на видео (чтобы просмотреть, поскролльте страницу).

В Сирии заявили, что в результате атаки пострадали трое местных военнослужащих, также были повреждены несколько зданий.

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Израиль пока не прокомментировал данную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль поразил около 100 целей в Секторе Газа после того, как тот совершил обстрел Тель-Авива.

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