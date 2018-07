Израиль и ХАМАС впервые договорились о прекращении огня

Ночью, 15 июля, Израиль и террористы ХАМАС впервые объявили о прекращении огня.

По данным "Новости Израиля", несмотря на договоренности, обстрелы возобновились. После полуночи сирены "Цева адом" завыли в населенных пунктах Кисуфим, Нирим и Эйн а-шлоша. ЦАХАЛ зафиксировал два запуска ракет, которые упали в незаселенной местности. В ответ армия Израиля атаковал пусковые установки, с которых были запущены ракеты.

"Точные условия "прекращения огня" неизвестны, но, во-видимому, они включают прекращение ракетных обстрелов Израиля и ударов по сектору Газа. Включает ли договоренность запрет на запуск летающих зажигательных бомб, которыми уже несколько месяцев палестинцы выжигают Западный Негев? Глава администрации регионального совета Сдот Негев Тамир Идан призвал этой ночью непременно включить это условие в любое соглашение с ХАМАСом", – сказано в сообщении.

По мнению министра просвещения Нафтали Беннет, согласие Израиля является "тяжелейшей ошибкой", так как это грозит бесконечной войной.

"То, что после сотен ракет и горючих баллонов, запущенных по жителям Западного Негева, ХАМАС диктует нам условия прекращения огня, является тяжелейшей ошибкой. Тот, кто не реагирует на нарушение суверенитета и воздерживается от основательных действий, обрекает нас на бесконечную войну на истощение", — сказал он.

По данным пресс-секретаря ХАМАС, ракетные и минометные обстрелы должны были прекратиться в 20:00.

Moments ago, IDF fighter jets struck a high-rise building in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza. The building was a Hamas training facility. A tunnel was dug under the building & used for underground warfare training. This tunnel is part of a Hamas terror tunnel network pic.twitter.com/M3C53RKMaC