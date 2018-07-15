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Израиль и ХАМАС впервые договорились о прекращении огня

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Ночью, 15 июля, Израиль и террористы ХАМАС впервые объявили о прекращении огня.

По данным "Новости Израиля", несмотря на договоренности, обстрелы возобновились. После полуночи сирены "Цева адом" завыли в населенных пунктах Кисуфим, Нирим и Эйн а-шлоша. ЦАХАЛ зафиксировал два запуска ракет, которые упали в незаселенной местности. В ответ армия Израиля атаковал пусковые установки, с которых были запущены ракеты.

"Точные условия "прекращения огня" неизвестны, но, во-видимому, они включают прекращение ракетных обстрелов Израиля и ударов по сектору Газа. Включает ли договоренность запрет на запуск летающих зажигательных бомб, которыми уже несколько месяцев палестинцы выжигают Западный Негев? Глава администрации регионального совета Сдот Негев Тамир Идан призвал этой ночью непременно включить это условие в любое соглашение с ХАМАСом", – сказано в сообщении.

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По мнению министра просвещения Нафтали Беннет, согласие Израиля является "тяжелейшей ошибкой", так как это грозит бесконечной войной.

"То, что после сотен ракет и горючих баллонов, запущенных по жителям Западного Негева, ХАМАС диктует нам условия прекращения огня, является тяжелейшей ошибкой. Тот, кто не реагирует на нарушение суверенитета и воздерживается от основательных действий, обрекает нас на бесконечную войну на истощение", — сказал он.

По данным пресс-секретаря ХАМАС, ракетные и минометные обстрелы должны были прекратиться в 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля ХАМАС выпустил по Израилю свыше ста ракет и минометных снарядов.

Место
Израиль
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это да, оказывается можно остановит войну! А интересно, почему Попрошенко не пришло в голову прекратить убивать жителей Донбасса?
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