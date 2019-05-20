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Израиль и ХАМАС внезапно пошли на мировую: подробности сделки

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В понедельник, 20 мая, Израиль и палестинское исламистское движения ХАМАС подписали перемирие, которое продлится полгода.

Об этом сообщает The Times of Israel. Посредниками в сделке выступили Египет и ООН.

По условиям соглашения, боевики со своей стороны пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль должен расширить рыболовную зону в районе сектора Газа для палестинских рыбаков, а также позволить ввозить медикаменты в анклав.

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Израиль и ХАМАС

Израиль и ХАМАС

Кроме того, Израиль позволит программам Организации Объединенных Наций получать оплату за работу и начать переговоры по вопросам, касающимся электричества, переправ и здравоохранения.

Отмечается, что если стороны выполнят все условия, начнется обсуждение более проблемного этапа – возвращения тел погибших военнослужащих и освобождение находящихся в плену у ХАМАСа граждан Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевики ХАМАСа пригрозили сорвать песенный конкурс Евровидение-2019, который проходил в Израиле.

6 мая Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта. В результате взаимных обстрелов, которые начались еще 3 мая, погибли почти 30 челове, почти 80 человек получили ранения

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Макарский Александр
Макарский Александр
Евреи теперь побратымы украинцев
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Макарский Александр
Макарский Александр
Kobzar Vadym, а ты пидор
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Kobzar Vadym
Kobzar Vadym
Макарский Александр, ты долбоеб
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