Израиль и Бахрейн приняли еще одно историческое решение

Израиль и Бахрейн подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, которое окрестили еще одним "историческим шагом".

Событие состоялось во время переговоров в Манаме 18 октября. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

В документе, подписанном генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни, обе страны пообещали не делать враждебных действий друг против друга и выступать против враждебных действий третьих стран. Однако отмечается, что в нем не было никаких ссылок на израильско-палестинский вопрос.

В то же время глава Министерства иностранных дел Бахрейна заявил, что возлагает надежды на "плодотворное двустороннее сотрудничество стран во всех сферах", а также на мир в регионе, учитывая с решением конфликта между Израилем и Палестиной.

Установление дипломатических отношений он назвал "историческим шагом". Ведь это было только четвертое такое соглашение между еврейским государством и арабской страной и второе за несколько недель.

"Палестинский вопрос должен быть решен путем прямых переговоров между двумя сторонами, чтобы достичь решения, которое удовлетворяет обе стороны и обеспечивает решение двух вопросов в соответствии с принципами Арабской мирной инициативы и соответствующего международного права", – отметил аль-Заяни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Вашингтоне состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Она прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.