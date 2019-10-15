Из тюрьмы сбежали заключенные, но вернулись обратно с бутылкой виски

В США заключенные несколько раз сбегали с тюрьмы, чтобы пронести обратно контрабандные товары.

Как передает Newsweek, в штате Техас поймали четырех заключенных из тюремного комплекса Бомонт.

Установлено, что 34-летний Джулиан Лемус, 45-летний Роберт Янг, 25-летний Лео Мартинез и 35-летний Сильвестр Рико сбегали с тюрьмы, чтобы пронести обратно алкоголь.

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Вскоре о побегах стало известно руководство тюрьмы и за беглецами установили дополнительное наблюдение. В последнюю попытку побега их задержали. У заключенных изъяли бутылки с виски и мобильные телефоны. Где они достали эти товары, неизвестно.

Тюрьма в США

Как сообщал OBOZREVATEL, известный бразильский наркобарон Клаувину да Силва ( по прозвищу Коротышка) был найден мертвым в тюрьме спустя всего три дня после попытки побега.

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