Из соображений безопасности: ВОЗ приостановила испытания "лекарства Трампа" против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в понедельник, 25 мая, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает CNBC. По его словам, необходимо проанализировать его эффект и только тогда использовать – если препарат будет безопасным и эффективным.

"Исполнительная группа по проведению клинических испытаний взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", – заявил он на пресс-конференции.

Он отметил, что эти препараты безопасны для лечения малярии и аутоиммунных заболеваний, но насчет COVID-19 уверенности нет. По словам гендиректора ВОЗ, нужно провести оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата. А до этих пор испытания проводится не будут.

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции. Трамп заявлял, что врач при Белом доме, с которым он проконсультировался, был не против приема этого препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19. В частности, исследователи заявили, что препарат повышает риск смерти для больных.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!