Из Госдепа ушел куратор вопросов по России и Украине

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который в том числе отвечал за отношения с Россией и Украиной, решил уйти в отставку.

Об этом во вторник, 22 января, сообщил представитель Госдепа США Роберт Палладино в Twitter, уточнив, что Митчелл покинет свой пост 15 февраля.

"Уэсс проделал громадную работу на должности помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой", — прокомментировал госсекретарь Майк Помпео.

Данную должность Митчелл занимал с сентября 2017 года. После отставки его обязанности будет исполнять первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард.

Assistant Secretary A. Wess Mitchell has been a valued and effective leader in @StateDept and good friend to our allies and partners in #Europe. We thank him for his service and wish him and his family well.