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Из Госдепа ушел куратор вопросов по России и Украине

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который в том числе отвечал за отношения с Россией и Украиной, решил уйти в отставку.

Об этом во вторник, 22 января, сообщил представитель Госдепа США Роберт Палладино в Twitter, уточнив, что Митчелл покинет свой пост 15 февраля.

"Уэсс проделал громадную работу на должности помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой", — прокомментировал госсекретарь Майк Помпео.

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Данную должность Митчелл занимал с сентября 2017 года. После отставки его обязанности будет исполнять первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард.

Уэсс Митчелл

Уэсс Митчелл

Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.

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Персона
Майк Помпео
Место
США
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