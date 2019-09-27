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28 сентября • обновлено в 18:46
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Из Донбасса в ЧВК "Вагнера: известный наемник России засветился в Ливии. Фотофакт

7.5т Читать материал на украинском

Житель Бурятии Владимир Анданов под позывным "Ваха", который воевал за террористов на Донбассе, засветился на снимках российских наемников в Ливии.

Знакомое лицо узнал на фото, опубликованных расследовательской группой Conflict Intelligence Team, блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом, у пропагандистов опровергли присутствие "Вахи" в Ливии, утверждая что его никогда не было в Триполи, просто все мужчины азиатской внешности похожи.

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Ваха, воевавший на Донбассе, засветился в Ливии

Ваха, воевавший на Донбассе, засветился в Ливии

infpol.ru

Отметим, Анданов часто давал интервью журналистам, не скрывая лица. Его называют одним из самых "медийных" российских наемников. Он является членом "Союза добровольцев Донбасса". В мае 2018 года Владимир Путин наградил Анданова орденом Мужества.

В Ливии заметили наемника Путина "Ваху"

В Ливии заметили наемника Путина "Ваху"

Twitter Necro Mancer

В Ливии заметили наемника Путина "Ваху"

В Ливии заметили наемника Путина "Ваху"

Conflict Intelligence Team

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины опубликовала списки членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Эти же люди участвовали в войне на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Ливия
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
в чем сенсация,профессиональный солдат,таких десятки тысяч по всему миру,хотя вероятно и сотни т.,учавствующих в компаниях на подобие этих..под разными флагами.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Руззкие все на одно ебло.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Солдат удачи. Бойтесь
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