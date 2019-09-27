Из Донбасса в ЧВК "Вагнера: известный наемник России засветился в Ливии. Фотофакт

Житель Бурятии Владимир Анданов под позывным "Ваха", который воевал за террористов на Донбассе, засветился на снимках российских наемников в Ливии.
Знакомое лицо узнал на фото, опубликованных расследовательской группой Conflict Intelligence Team, блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
При этом, у пропагандистов опровергли присутствие "Вахи" в Ливии, утверждая что его никогда не было в Триполи, просто все мужчины азиатской внешности похожи.
Ваха, воевавший на Донбассе, засветился в Ливии
infpol.ru
Отметим, Анданов часто давал интервью журналистам, не скрывая лица. Его называют одним из самых "медийных" российских наемников. Он является членом "Союза добровольцев Донбасса". В мае 2018 года Владимир Путин наградил Анданова орденом Мужества.
В Ливии заметили наемника Путина "Ваху"
Twitter Necro Mancer
В Ливии заметили наемника Путина "Ваху"
Conflict Intelligence Team
А не наш ли это старый знакомый боевой бурят "Ваха" из группы "#Ольхон'а" (https://t.co/ddJlMEKx7b) по Ливии бегает (https://t.co/iQAU3oiisR) вместе с ЧВК #Вагнер? #загадка #Анданов pic.twitter.com/PwqDFpkti2— Necro Mancer (@666_mancer) September 27, 2019
#Ольхон: #вывсеврети (джентльменам верят на слово, да) https://t.co/BtMBIrVT26 #Анданов pic.twitter.com/d87ehCtq08— Necro Mancer (@666_mancer) September 27, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины опубликовала списки членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Эти же люди участвовали в войне на Донбассе.
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