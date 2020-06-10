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11 июня • обновлено в 02:19
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Итальянка заготовила гору оливок, пока ей делали операцию на мозге

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Итальянка заготовила около 90 зеленых оливок по-асколански во время операции по удалению опухоли в левой височной доле головного мозга.

60-летняя женщина занималась кулинарией около часа, в это время операционная превратилась в подобие кухни, пишет Русская служба ВВС.

Итальянка готовила оливки по-асколански во время операции на мозге

Итальянка готовила оливки по-асколански во время операции на мозге

Издание отмечает, что современная медицина позволяет делать такие операции без наркоза при помощи ультразвука. Отдельные участки мозга отвечают за двигательные функции, речь, зрение и память, поэтому очень важно не повредить здоровые ткани. Врачи просят пациентов не отключаться и реагировать на внешние раздражители. В этот момент они разговаривают с медиками, некоторые смотрят мультфильмы или играют на музыкальных инструментах.

"Это позволяет нам контролировать состояние пациента, пока мы работаем над его мозговыми функциями, чтобы точно знать, что мы делаем", – объяснил нейрохирург Роберто Триньяни.

Ранее кулинарией во время операции никто не занимался. В целом она продлилась около 2,5 часов и завершилась успешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании во время операции по удалению опухоли из мозга музыкант симфонического оркестра играла на скрипке.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Италия
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