Италия пятый день подряд бьет рекорды по COVID-19 – уже более 20 тысяч больных в сутки

В Италии суточный прирост новых больных коронавирусом пятый день подряд бьет рекордные показатели.

За последние сутки было зафиксировано 21 273 новых зараженных. Такие данные обнародованы на сайте worldometers.info 25 октября.

Еще 19 октября этот показатель составлял 9,3 тысячи, однако всю неделю цифры росли.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 525,7 тысяч случаев заболевания. Из них выздоровели 266,2 тысячи и 37,3 тысячи пациентов скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Италии Риме и всем регионе Лацио ввели ночной комендантский час в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом. С 23 октября местным жителям запрещено находиться на улице с полуночи до 05:00.