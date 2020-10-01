Италия может продолжить чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 31 января

Итальянское правительство рассматривает возможность продлить действие чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса, до 31 января 2021 года.

Об этом сообщает издание ANSA. Срок действия действующего чрезвычайного положения истекает 15 октября, однако эпидемиологи предлагают продлить его на значительно более долгий срок.

На заседании правительства в среду, 30 октября, как пишет издание, обсуждалась возможность продолжения чрезвычайного положения до конца этого года и даже дольше – до 31 января в связи с ожиданиями продолжительности эпидемии.

Чрезвычайное положение дает правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, которые обычно требуют много времени.

Отметим, за прошедшие сутки в Италии зафиксирован 1851 новый случай коронавируса и 19 смертей. Уровень заражения в последние дни относительно стабилен. Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заболели 315 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявила, что розыгрыш чемпионата страны по футболу необходимо остановить из-за коронавируса.