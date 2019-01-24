Истребитель РФ сцепился с самолетом ЕС над Европой: опубликовано видео инцидента

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, воздушная цель приближалась к границам без включенного транспондера. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана).

"После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский самолет-разведчик RC-135V/W Rivet Joint был перехвачен российским истребителем над Черным морем у берегов Крыма.

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