|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Истребитель РФ сцепился с самолетом ЕС над Европой: опубликовано видео инцидента

3.4тЧитать материал на украинском

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, воздушная цель приближалась к границам без включенного транспондера. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана).

Новости
Над Россией кружили 18 "чужих" самолетов: был объявлен перехват

"После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский самолет-разведчик RC-135V/W Rivet Joint был перехвачен российским истребителем над Черным морем у берегов Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
36
3
Смешно
4
Интересно
2
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Интересно, а какими местами они сцепились? Гениталиями? ))))) МОЩНЫЙ Обозовский заголовок ))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги