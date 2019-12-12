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12 декабря • обновлено в 23:35
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Историческое решение: в США единогласно приняли резолюцию о признании геноцида армян

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Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это историческим событием.

Он подчеркнул, что "факт признания геноцида армян в Османской империи является победой справедливости и правды", сообщает 360tv.ru.

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"Это достойно и правильно, что Сенат тем самым становится на правильную сторону истории", — заявил демократ Роберт Менендес.

Сенат США принял резолюцию о геноциде армян

Сенат США принял резолюцию о геноциде армян

https://www.instagram.com/p/B5-8Ex1Iw8i/

Однако в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана осудили принятие резолюции. Там заявили, что она угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции отметил, что "санкции и угрозы не помешают защищать интересы национальной безопасности".

Решение приняли единогласно

Решение приняли единогласно

RT

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский фигурист Антон Шулепов стал участником скандала, связанного с его костюмом, напоминающим униформу заключенных концлагеря Освенцим.

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Автор
Карина Бондаренко
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Осталось признать геноцид индейцев
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