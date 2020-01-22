Исторический выбор: в Греции президентом впервые стала женщина

Пост президента Греции впервые в истории страны заняла женщина: новым главой государства стала 63-летняя Катерина Сакелларопулу.

Ранее она была главой Государственного совета (Верховного административного суда). Об этом сообщает Ekatimerini.

На выборах в парламенте Сакелларопулу получила поддержку 261 законодателя из 300 членов парламента. Ее поддержали представители правящей партии "Новая демократия", левой оппозиции "СИРИЗА" и левоцентристского движения "Альянс за перемены".

В Греции президентом впервые стала женщина

Отметим, что должность президента в Греции – больше церемониальная роль, а также предусматривает ограниченные политические полномочия.

Но все же Сакелларопулу станет первой женщиной-президентом в этой стране. К новой должности она приступит только с 13 марта, когда закончатся полномочия действующего президента Прокописа Павлопулоса, и будет находиться в ней пять лет.

Катерину Сакелларопулу избрали новым президентом Греции rua.gr

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр национальной обороны Греции и пророссийский лидер правой партии "Независимые греки" (ANEL) Панос Камменос давил на Архиепископа Иеронима, требуя от греческой Церкви не признавать Православную церковь Украины.

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