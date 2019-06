Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

Испанию и Францию накрыла аномальная жара, которая привела к масштабным пожарам и смертельным случаям.

Власти стран предупредили граждан об опасности, пишет BBC. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, во Франции был побит температурный рекорд: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов. В целом, синоптики прогнозируют, что температура достигнет 45 градусов.

В стране закрыли около 4 тысяч школ, а также перенесли занятия в колледжах и университетах. В результате аномальной погоды на юге Франции погибли уже трое человек.

Отмечается, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

В испанской Каталонии ситуация осложнилась лесными пожарами. По меньшей мере 6500 га лесов недалеко от города Ла-Торре-де-Эспаньол охватил огонь, что привело к эвакуации местных жителей и перекрытию дорог. К тушению пожаров привлекли вертолеты, гидропланы и сотни пожарных.

В общей сложности в 11 провинциях на востоке и в центре Испании зафиксирована температура выше 40 градусов. В некоторых частях северо-востока она достигала 45 градусов.

