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Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

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Испанию и Францию накрыла аномальная жара, которая привела к масштабным пожарам и смертельным случаям.

Власти стран предупредили граждан об опасности, пишет BBC. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, во Франции был побит температурный рекорд: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов. В целом, синоптики прогнозируют, что температура достигнет 45 градусов.

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Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

ВВС

В стране закрыли около 4 тысяч школ, а также перенесли занятия в колледжах и университетах. В результате аномальной погоды на юге Франции погибли уже трое человек.

Отмечается, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

В испанской Каталонии ситуация осложнилась лесными пожарами. По меньшей мере 6500 га лесов недалеко от города Ла-Торре-де-Эспаньол охватил огонь, что привело к эвакуации местных жителей и перекрытию дорог. К тушению пожаров привлекли вертолеты, гидропланы и сотни пожарных.

Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

Euronews

Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

Twitter Omnidoeth

Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

Twitter Help Catalonia

Испания в огне, во Франции +45: Европу накрыла смертельная аномальная жара

Twitter Help Catalonia

В общей сложности в 11 провинциях на востоке и в центре Испании зафиксирована температура выше 40 градусов. В некоторых частях северо-востока она достигала 45 градусов.

При этом, синоптики предупредили, что в ближайшее время жара не спадет и температура останется на таком же опасном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России 14 регионов накрыли масштабные лесные пожары, причиной которых стала жара.

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Место
Испания
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