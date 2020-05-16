Испания начала освобождаться от коронавируса: рекордные цифры

В субботу, 16 мая, в Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности от COVID-19, начиная с 18 марта – 102.

Как сообщает El Pais, 15 мая зарегистрировали 138 смертей от болезни, днем ранее – 217. Общее количество умерших с начала эпидемии в Испании составило 27 563.

За минувшие сутки коронавирус нашли у 539 человек. Почти столько же случаев зафиксировали в пятницу, 15 мая. Всего в Испании насчитывается 230 698 зараженных.

COVID-19 в Испании

Побороли болезнь больше 146 тысяч пациентов, из них почти 1 700 только за прошедшие сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 463 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Испании с 16 мая по 15 июня из-за пандемии COVID-19 ограничили правила для въезда в страну.

В Испании коронавирус поразил 5% населения страны. При этом в разных регионах статистика заболеваемости существенно отличается.

Также стало известно, что границы Испании откроют для иностранных туристов не раньше лета 2021 года из-за пандемии СOVID-19.

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