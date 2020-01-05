Иранский министр назвал Трампа "террористом" и сравнил с Гитлером

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в арабской стране.
Он сравнил его с террористом в костюме, а также пригрозил ответным ударом со стороны Ирана. "Как ИГИЛ! Как Гитлер! Как Чингисхан! Они все ненавидели (другие) культуры. Трамп – террорист в костюме. Очень скоро он поймет, что никто не может победить великие иранские нацию и культуру", – написал Джахроми.
Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 5 січня 2020 р.
They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M
В свою очередь командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, комментируя слова Трампа, выразил сомнение, что у США "хватит смелости" вступить в военный конфликт с Исламской Республикой.
Джавад Азари Джахроми и Дональд Трамп
На фоне нарастающего конфликта Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии, представляющей интересы США в стране, выразив протест в связи с угрозой Трампа нанести удары по иранским объектам.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атак со стороны Ирана, который взбунтовался из-за убийства генерала Касема Сулеймани, Штаты готовы применить новейшее оружие, на которое выделили уже 2 триллиона долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.