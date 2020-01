Иранский министр назвал Трампа "террористом" и сравнил с Гитлером

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в арабской стране.

Он сравнил его с террористом в костюме, а также пригрозил ответным ударом со стороны Ирана. "Как ИГИЛ! Как Гитлер! Как Чингисхан! Они все ненавидели (другие) культуры. Трамп – террорист в костюме. Очень скоро он поймет, что никто не может победить великие иранские нацию и культуру", – написал Джахроми.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M