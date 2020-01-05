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5 января • обновлено в 13:08
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Иранский министр назвал Трампа "террористом" и сравнил с Гитлером

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Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в арабской стране.

Он сравнил его с террористом в костюме, а также пригрозил ответным ударом со стороны Ирана. "Как ИГИЛ! Как Гитлер! Как Чингисхан! Они все ненавидели (другие) культуры. Трамп – террорист в костюме. Очень скоро он поймет, что никто не может победить великие иранские нацию и культуру", – написал Джахроми.

В свою очередь командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, комментируя слова Трампа, выразил сомнение, что у США "хватит смелости" вступить в военный конфликт с Исламской Республикой.

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Джавад Азари Джахроми и Дональд Трамп

Джавад Азари Джахроми и Дональд Трамп

На фоне нарастающего конфликта Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии, представляющей интересы США в стране, выразив протест в связи с угрозой Трампа нанести удары по иранским объектам.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атак со стороны Ирана, который взбунтовался из-за убийства генерала Касема Сулеймани, Штаты готовы применить новейшее оружие, на которое выделили уже 2 триллиона долларов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Касем Сулеймани Дональд Трамп
Место
США
Теги
война Конфликт
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