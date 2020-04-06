Иранский депутат Хассан Норузи, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента заявил, что сбитие украинского Boeing 737 под Тегераном стало "хорошим выполнением обязанностей" военных и за этого в стране никого не арестовывали.

При этом его слова противоречат официальным заявлениям иранских властей. Об этом сообщает Al Arabia.

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", – сказал он.

По словам депутата, пассажирский лайнер якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки". Он отметил, что за неделю до атак этот самолет находился в Израиле, где "его систему безопасности взломали, перехватив управление".

"На борту были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать их", – высказался Норузи.

Иранский парламентарий еще раз подчеркнул, что в стране не будут арестовывать причастных к этой смертельной авиакатастрофе.

Отметим, что еще в январе в Иране заявляли, якобы арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране.

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