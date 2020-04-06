Иранский депутат Хассан Норузи, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента заявил, что сбитие украинского Boeing 737 под Тегераном стало "хорошим выполнением обязанностей" военных и за этого в стране никого не арестовывали.
При этом его слова противоречат официальным заявлениям иранских властей. Об этом сообщает Al Arabia.
"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", – сказал он.
По словам депутата, пассажирский лайнер якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки". Он отметил, что за неделю до атак этот самолет находился в Израиле, где "его систему безопасности взломали, перехватив управление".
"На борту были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать их", – высказался Норузи.
Иранский парламентарий еще раз подчеркнул, что в стране не будут арестовывать причастных к этой смертельной авиакатастрофе.
Отметим, что еще в январе в Иране заявляли, якобы арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране.
OBOZREVATEL напоминает:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
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