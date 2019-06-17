Иран выдвинул миру ядерный ультиматум: грозное заявление

Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД).

Такое заявление на пресс-конференции в понедельник, 17 июня, сделал представитель Иранской организации по атомной энергии Бехруз Камалванди, передает The New York Times.

Подчеркивается, что такое заявление является последним сигналом страны о том, что она откажется от пакта, если другие подписавшиеся стороны не помогут Ирану обойти экономические санкции Соединенных Штатов, введенные президентом Дональдом Трампом.

Также Камалванди заявил, что Иран планирует повысить уровень обогащения урана до 20% для использования в своих реакторах.

Данный показатель превышает норму, установленную СВПД. Так, ядерное соглашение ограничивает уровень обогащения до 3,67%.

В то же время днем ранее, 16 июня, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты могут еще больше ужесточить санкции против Ирана в ответ на любые шаги по наращиванию ядерного запаса.

"Мы знаем, что их ядерная программа ускоряется", – сказал он, добавив, что Соединенные Штаты также рассмотрели вопрос о получении международной поддержки для создания военно-морских сил, которые обеспечили бы безопасность поставок нефти в регион.

Иллюстрация. Ядерное оружие Ирана haz.de

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий был подписан Ираном и группой стран 5+1 (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году.

Переговоры по сделке длились с 2005 года. Главной целью стран 5+1 было убедиться, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, при этом признавалось право Тегерана вести мирную ядерную деятельность.

Подписанты СВПД Pinterest

В мае 2018 года Трамп отозвал Соединенные Штаты из ядерного соглашения, заявив, что располагает доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая СВПД.

За последний год администрация Трампа ввела жесткие экономические санкции, которые отговаривали большинство сторонних компаний от ведения бизнеса с Ираном, а затем предприняла меры, направленные на то, чтобы фактически перекрыть доходы Ирана от продажи нефти.

Так, 22 марта США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.

Ситуацию обострили и недавние нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в которых США прямо обвинили Иран.

Иллюстрация. США и Иран Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля США и Иран выступили с взаимными обвинениями. США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), который оказывает силовую поддержку властям Ирана, международной террористической организацией. В ответ Иран объявил террористами Вооруженные силы США.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!