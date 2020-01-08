Военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке.

Об этом сообщает "РИА Новости". Корпус стражей исламской революции заявил, что любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак против Ирана, будет целью для ответного удара.

На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).

Иран пригрозил бомбить в ответ союзников США inosmi.ru

Также в заявлении КСИР указали, что Иран не раз предупреждал США о том, что любое агрессивное действие повлечет за собой "болезненный удар".

Власти США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом.

Все полеты над Персидским заливом были отменены

По данным FlightRadar24, самолётов США в указанном воздушном пространстве не зафиксировали. Но в регионе осуществляли полеты сотни пассажирских лайнеров из других стран.

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