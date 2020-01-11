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11 января • обновлено в 12:25
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Иран не сможет скрыть следы: выяснилась судьба "черных ящиков" Boeing 737

2.6т
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Власти Ирана передадут Франции "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение под Тегераном.

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Shahraranews. По его словам, Иран хотел исследовать "черные ящики" на своей территории, но из-за невозможности расшифровать самописцы решил передать их Франции.

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"Черный ящик" самолета МАУ

"Черный ящик" самолета МАУ

Скриншот с видео

Отмечается, что сначала в Иране просили Канаду, Францию и США предоставить свое оборудование для расшифровки черных ящиков, но те отказались.

В итоге, Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США предложили выбрать независимую лабораторию и те решили отправить самописцы во Францию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января, в результате которого погибли 11 украинцев. Там было указано, что часть информации с "черных ящиков" получить не удастся.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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