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8 января • обновлено в 03:16
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Иран нанес удар по базам США: Трамп созвал экстренное совещание

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер прибыли на совещание к президенту Дональду Трампу из-за бомбандировки Ираном американских военных баз в Ираке.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что спустя несколько часов переговоров в 04:30 по местному времени Помпео покинул Белый дом.

В это время помощники Трампа срочно начали подготовку к его обращению, с которым американский лидер должен выступить перед народом.

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Конкретные сроки выступления пока не определены и могут быть отложены, так как информация о нападении постоянно обновляется.

Тем временем Эспер обратился к премьер-министру Ирака из-за атаки. В офисе министра обороны сообщили, что были трудности из-за разницы во времени. Однако переговоры удалось провести. Неясно, кто был на самом деле на обоих концах линии, но источник говорит, что была "связь между правительствами США и Ирака на самом высоком уровне".

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран выпустил по военным базах США десятки баллистических ракет. СМИ сообщили о более чем 20 погибших американских военных.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт США и Ирана
Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
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