Ирак нанес удары по ИГИЛ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламского Государства" в Сирии.

По этом рассказал иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади. Он отметил, что атака началась из-за опасности террористов для территории страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Ирак использовал истребители F-16, а операцию провели после согласования с правительством сирийского диктатора Башара Асада.

По данным Telegram-канала Directorate 4, также была задействована для ударов с воздуха 9-я эскадрилья ВВС Ирака, на вооружении которой стоят истребители F-16IQ, поставленные США.

"Всего, вместе с ракетным и бомбовым вооружением, на сумму 4,2 млрд. долларов. Вылеты осуществлялись с авиабазы Балад в провинции Салах-эд-Дин в центральной части Ирака. Удары нанесены юго-восточнее сирийского города Шаддади (занятого курдско-арабскими силами при поддержке США) и в районе границы Сирии и Ирака. Ранее боевики ИГ неоднократно предпринимали попытки прорваться на территорию Ирака", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 19 апреля в Багдаде прошло заседание совместного центра РФ, Сирии, Ирака и Ирана по обмену разведывательными данными.

"ВВС Сирии наносят удары по районам Дамаска Кадам, лагерь беженцев Ярмук и Эль-Хаджар-эль-Асваду. Часть района Кадам боевики ИГ смогли занять после того, как оттуда были вывезены боевики “Хайат Тахрир аш-Шам”. В результате неудачных действий сирийской армии, она не смогла занять освобожденную часть Кадама, чем и воспользовались боевики ИГ", – уточнили в Telegram.

Джихажисты в ответ обстреливают позиции сирийских военных из минометов.

"По слухам, сирийское командование пыталось договорится с боевиками "Исламского государства" об эвакуации и сдаче района под контроль официального Дамаска. ИГ предложили эвакуацию в район сирийской пустыни около н.п. Сухна, однако джихадисты поставили “слишком жесткие и грубые условия сделки” и переговоры были прерваны. По данным сирийских военных, в анклаве ИГ находится порядка 1200 боевиков, а также около 20 000 мирных жителей. Массированные удары по густонаселному району могут повлечь за собой гибель мирного населения", – добавили в сети.

According to the orders of the commander-in-chief of the armed forces, Dr. Haider Al-Abadi, our heroic air force carried out, on Thursday, in Syria near Iraqi border deadly air strikes against Daesh's Terrorists gangs.