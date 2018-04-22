Психолог объяснил ликование россиян из-за бомбежки Сирии

Реакция пользователей российского сегмента интернета на отсутствие жертв ракетного удара по Сирии не свидетельствует о настроениях всего общества.

Об этом в эфире ObozTV заявил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Мы наблюдаем определенную выборку достаточно активной части население, которая при этом не является репрезентативной. Среднестатистическому россиянину так же все равно на события в Сирии, как и украинцу, как и поляку. Нужно понимать насколько велика прослойка людей, которые готовы к активным действиям. В данном случае российское общество показывает, что оно достаточно пассивное", - считает он.

По его словам, такая реакция характерна только для незначительной части российского общества.

"За несколько лет тотальной пропаганды и тотального накручивания такого эмоционального состояния сформировалась прослойка людей, которые регулярно в интернете постят посты определенного содержания, дают определенный комментарий и складывается ощущение, что это весь народ такой. Но весь народ – это инертная пассивная масса", - подчеркнул психолог.

При этом он признал активность этой прослойки населения соседней страны и нашего представление об их общественном мнении из-за этого.

"Российская агитационная машина очень мощная, с чуть ли не вековыми традициями и ее воздействие практически тотально. В этой среде выжить человеку с непоколебимой психикой крайне сложно. Отсутствуют точки опоры, везде государственные телеканалы с одной точкой зрения, диапазон крайне узок", - заключил психолог.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийские подразделения ПВО уничтожили 71 крылатую ракету из 103 выявленных в воздушном пространстве республики.

В то же время Европейское командование США (EUCOM) обнародовало заявление, в котором указало, что силы противовоздушной обороны России и Сирии не сбили ни один из выпущенных 14 апреля снарядов.