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1 октября • обновлено в 14:46
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Импичмент Трампа: в Сенате приняли историческое решение

10.9т Читать материал на украинском

Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.

Об этом заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, передает CNBC.

"У меня не будет другого выбора, кроме как принять этот вопрос на рассмотрение. Таковы правила Сената касательно импичмента", – отметил политик.

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При этом отмечается, что маловероятно, что главу Белого дома сместят с должности: контролирующие Сенат республиканцы не поддерживают инициативу демократов из нижней палаты, а для такого решения нужно две трети голосов сенаторов.

Однако МакКоннелл добавил, что несмотря на отсутствие поддержки расследования среди республиканцев в Сенате, у Палаты нет иного выбора, кроме как довести дело до конца.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Импичмент президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Цирк не только в Украине.
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Krass Марк
Krass Марк
В США не может быть прислужников фашисткого режима международного террориста Путина.Трамп должен быть изгнан
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Krass Марк
Krass Марк
Григорьев Григорий, на Рассии голосование не имеет значения,там Ху@ло пожизненное
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0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Krass Марк, будешь голосовать?
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