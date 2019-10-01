Импичмент Трампа: в Сенате приняли историческое решение

Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.

Об этом заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, передает CNBC.

"У меня не будет другого выбора, кроме как принять этот вопрос на рассмотрение. Таковы правила Сената касательно импичмента", – отметил политик.

При этом отмечается, что маловероятно, что главу Белого дома сместят с должности: контролирующие Сенат республиканцы не поддерживают инициативу демократов из нижней палаты, а для такого решения нужно две трети голосов сенаторов.

Однако МакКоннелл добавил, что несмотря на отсутствие поддержки расследования среди республиканцев в Сенате, у Палаты нет иного выбора, кроме как довести дело до конца.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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