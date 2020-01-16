Давил на Украину: сенат США официально начал процесс импичмента Трампа

В четверг, 16 января, Верхней палате Сената США официально передали дело об импичменте президента Дональда Трампа.

Семь "менеджеров по импичменту" от Демократической партии, назначенные накануне Палатой представителей, зачитали на заседании всех сенаторов две статьи с обвинениями против главы страны, передает "Укринформ".

"Резолюция Палаты представителей 755 объявляет импичмент Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, из-за его серьезных преступлений и проступков", – заявил с трибуны один из назначенных "менеджеров", глава Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф.

Статьи против президента США касаются злоупотребления властью, а также препятствования работе Конгресса.

Шифф подчеркнул, что в обвинениях против Трампа идет речь о его усилиях оказать давление на Украину с целью начать расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и других политических конкурентов.

Шифф официально представил всех "менеджеров по импичменту", которые будут выполнять роль прокуроров в судебном процессе в Сенате.

Сенат также должен привести к присяге верховного судью Джона Робертса, который будет руководить судебным процессом импичмента в верхней палате Конгресса.

Дональд Трамп ВВС

Как писал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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