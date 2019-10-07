Импичмент Трампа: к делу притянули экс-посла, которая "давила" на Луценко

В США бывший американский посол в Украине Мари Йованович даст показания перед Конгрессом в ходе расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Как передает Reuters, дипломат выступит 11 октября из-за возможного давления на экс-генпрокурора Юрия Луценко.
"Описанная коллегами как непревзойденный профессионал, в марте Йованович стала объектом обвинений – категорически отрицаемых Госдепартаментом – что она дала украинскому прокурору список людей, не подлежащих уголовному преследованию", – говорится в публикации.
Отмечается, что личный адвокат Трампа, Руди Джулиани заявлял, что Йованович заблокировала возможность убедить Украину расследовать деятельность Хантера Байдена – сына вице президента США Джо Байдена.
При этом сам глава Белого дома, назвал Йованович "плохой новостью" для Владимира Зеленского в телефонном разговоре с украинским президентом 25 июля. В этом разговоре Трамп как раз и упомянул Байдена и "несправедливо закрытое расследование" в отношении компании Burisma.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.
Стало известно, что Волкер на своей должности мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.
Позже Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
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