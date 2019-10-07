Главная Новости
7 октября • обновлено в 09:37
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Импичмент Трампа: к делу притянули экс-посла, которая "давила" на Луценко

1.5т Читать материал на украинском

В США бывший американский посол в Украине Мари Йованович даст показания перед Конгрессом в ходе расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает Reuters, дипломат выступит 11 октября из-за возможного давления на экс-генпрокурора Юрия Луценко.

"Описанная коллегами как непревзойденный профессионал, в марте Йованович стала объектом обвинений – категорически отрицаемых Госдепартаментом – что она дала украинскому прокурору список людей, не подлежащих уголовному преследованию", – говорится в публикации.

Новости
"Получал $100 тысяч": Трамп выступил с новыми обвинениями к Байдену

Отмечается, что личный адвокат Трампа, Руди Джулиани заявлял, что Йованович заблокировала возможность убедить Украину расследовать деятельность Хантера Байдена – сына вице президента США Джо Байдена.

При этом сам глава Белого дома, назвал Йованович "плохой новостью" для Владимира Зеленского в телефонном разговоре с украинским президентом 25 июля. В этом разговоре Трамп как раз и упомянул Байдена и "несправедливо закрытое расследование" в отношении компании Burisma.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Мари Йованович Владимир Зеленский Юрий Луценко
Место
США
Тег
Импичмент президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel