Импичмент Трампа: к делу притянули экс-посла, которая "давила" на Луценко

В США бывший американский посол в Украине Мари Йованович даст показания перед Конгрессом в ходе расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает Reuters, дипломат выступит 11 октября из-за возможного давления на экс-генпрокурора Юрия Луценко.

"Описанная коллегами как непревзойденный профессионал, в марте Йованович стала объектом обвинений – категорически отрицаемых Госдепартаментом – что она дала украинскому прокурору список людей, не подлежащих уголовному преследованию", – говорится в публикации.

Отмечается, что личный адвокат Трампа, Руди Джулиани заявлял, что Йованович заблокировала возможность убедить Украину расследовать деятельность Хантера Байдена – сына вице президента США Джо Байдена.

При этом сам глава Белого дома, назвал Йованович "плохой новостью" для Владимира Зеленского в телефонном разговоре с украинским президентом 25 июля. В этом разговоре Трамп как раз и упомянул Байдена и "несправедливо закрытое расследование" в отношении компании Burisma.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

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