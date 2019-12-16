Импичмент Трампа: Джулиани вызвали в Сенат из-за Украины

Личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани пригласили в Сенат, чтобы рассказать о недавней поездке в Украину.

Юриста пригласил председатель Юридического комитета Сената США Линдси Грэм, передает "Голос Америки".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти в Юридический комитет – Руди, если вы хотите прийти и рассказать нам, что вы узнали, я с радостью с вами пообщаюсь", – сообщил он.

Сенатор отмечает, что данные показания Джулиани должны оставаться вне процедуры импичмента президента США.

"Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет вопрос у Джо Байдену, Хантеру Байдена и кому либо после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать", – подчеркнул Грэм.

Рудольф Джулиани

Как сообщал OBOZREVATEL, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера.

Ранее Рудольф Джулиани прилетел в Будапешт (Венгрия), где провел переговоры с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

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