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"Ихтамнеты" попали в засаду: в Сирии загадочно пропал офицер России

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В Сирии пропал без вести майор Сухроб Каримов, служивший в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

Он вместе с двумя полковниками попали в засаду террористов 23 февраля в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом передает ВВС, ссылаясь на информации родственников одного из военных.

Родителей Каримова, живущих в Москве, приглашали в военный госпиталь Бурденко сдать анализы для опознания останков по ДНК. Вскоре им перезвонили и сказали, что анализы не совпали и их сын по-прежнему считается пропавшим без вести. К ним приходил психолог от Минобороны, но отец Каримова его прогнал.

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"Ихтамнеты" попали в засаду: в Сирии загадочно пропал офицер России

Для 35-летнего Каримова это была вторая командировка в Сирию. Он туда уехал летом 2018 года и сам "вечно рвался на передовую". До этого он провел там "то ли восемь, то ли девять месяцев", рассказал один из его родственников. Его послали туда, так как он хорошо знал арабский язык.

При этом в Министерстве обороны России о пропаже группы военнослужащих не сообщали.

"Ихтамнеты" попали в засаду: в Сирии загадочно пропал офицер России
"Ихтамнеты" попали в засаду: в Сирии загадочно пропал офицер России

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля, когда пропал Каримов, появилась информация о том, что в Сирии казнили группу российских наемников, с которыми ранее потеряли связь.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Первым о трагедии в Сирии через две недели после случившегося сообщил УКРаинский военный эГсперД, депутат верховной рады от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Ттымчук ... после этого, можно сразу делить на 99 и уебать Трымчуку по эбалу, за плохую фантазию )
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минин евген
минин евген
та где там пропал, кознили кацапскую мразь, небось еще живому горло перерезали. а как иначе со сруцкими свиньми? только так. все же помнят как чеченцы тупым ножом да по сруцкому горлу? а видео прекрасное, сруцкие ихтамнеты визжали как свиньи!
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минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, а ты смотрела то видео, шалава немытая? понравились поросячьи визги кацапиков, когда им еще живым горлянки резали? правда клёво?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, девочка! долго же ты держалась, наконец-то выразила свою любовь к бармалеям!
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