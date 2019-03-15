"Ихтамнеты" попали в засаду: в Сирии загадочно пропал офицер России

В Сирии пропал без вести майор Сухроб Каримов, служивший в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

Он вместе с двумя полковниками попали в засаду террористов 23 февраля в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом передает ВВС, ссылаясь на информации родственников одного из военных.

Родителей Каримова, живущих в Москве, приглашали в военный госпиталь Бурденко сдать анализы для опознания останков по ДНК. Вскоре им перезвонили и сказали, что анализы не совпали и их сын по-прежнему считается пропавшим без вести. К ним приходил психолог от Минобороны, но отец Каримова его прогнал.

Для 35-летнего Каримова это была вторая командировка в Сирию. Он туда уехал летом 2018 года и сам "вечно рвался на передовую". До этого он провел там "то ли восемь, то ли девять месяцев", рассказал один из его родственников. Его послали туда, так как он хорошо знал арабский язык.

При этом в Министерстве обороны России о пропаже группы военнослужащих не сообщали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля, когда пропал Каримов, появилась информация о том, что в Сирии казнили группу российских наемников, с которыми ранее потеряли связь.

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