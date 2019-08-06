Новости из США. Понедельник. Очень кратко.

- Страна потрясена терактами в выходные дни. Еще два человека умерли от полученных ранений в больнице. Число жертв двух убийц в Эль Пасо и Дейтоне достигло 31 убитыми. 50 раненых находятся в больницах, состояние некоторых тяжелое. Основные новостные телеканалы, прервав еще в субботу обычные передачи, не возобновили их ни в воскресенье, ни в понедельник. Эфир практически полностью посвящен трагедиям в двух городах.

- Террорист из Эль Пасо, схваченный полицией за 20 минут до совершения теракта, распространил через Интернет "манифест", полный крайне злобной риторики и ненависти к иммигрантам и демократам. "Манифест" содержит очень много словесных штампов, часто употребляемых Трампом в его твитах и частых выступлениях на митингах перед сторонниками, постоянно повторяемых и одобряемых телеканалом Fox - "вторжение Hispanic", "демократы хотят открыть границы", "демократы хотят бесплатной медицины для нелегалов". "Техас станет "устойчиво демократическим из-за растущего Hispanic населения".

Трамп, например, только в четверг на прошлой неделе, выступая в Цинцинатти, Огайо, говорил, что в страну иммигрируют убийцы, которые, якобы, свободно могут выиграть в лотерею грин-карты (совершенно не соответствует действительности. Ни один человек с уголовным прошлым, даже выигравший грин-карту в лотерею, никогда не получит иммиграционную визу и не сможет въехать в США).

- Газета Нью-Йорк Таймс сообщила в понедельник, что предвыборный штаб Трампа оплатил 2000 политических рекламных баннеров, содержащих слово "вторжение" по отношению к иммигрантам из Латинской Америки.

- В понедельник утром Трамп прочитал с телесуфлера заявление, назвав совершенные преступления дьявольскими, заявив, что белому национализму и расизму не может быть места в США и, сказав, что также причинами преступлений, связанных с массовыми расстрелами людей, являются психические болезни и видеоигры.

Конкретных мер, чтобы ограничить доступ людей к полуавтоматическому оружию, из которого можно за 20 с небольшим секунд убить 9 человек и ранить 26 (что произошло в Дейтоне), президент не предложил.

Ранее, в твите, он предложил принять закон о проверке прошлого покупателей оружия, но увязать этот закон с реформой иммиграционного законодательства.

- Президент при этом не вспомнил, что в Сенате лежат принятые нынешним составом Палаты Представителей два законопроекта, которые должны ограничить легкий доступ к оружию, в том числе закон об обязательной проверке прошлого его покупателей. Лежат, но не включаются лидером республиканского большинства Макконнелом в повестку дня Сената. Демократы требуют от Макконнела, чтобы он отозвал сенаторов из отпуска, собрал Сенат и чтобы Сенат принял эти законы. Замечу от себя, что думаю, что Макконнелл этого не сделает. Потому что финансирование его партии, получаемое от NRA - ассоциации производителей стрелкового оружия, выступающей против любых ограничений на продажу оружия и являющуюся крупнейшим донором республиканской партии, для него важнее.

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Также Трамп не вспомнил, что первый закон, который он подписал, став президентом - это закон об отмене ограничений на продажу оружия людям, состоящим на психиатрическом учете, введенных по инициативе администрации Обамы. Республиканцы тогда объявили, что отменяют эти ограничения, поскольку они "нарушают права человека".

- На фоне всего этого в новостях даже не обсуждается обвал рынка акций в связи с новым этапом торговой войны между США и Китаем, новыми тарифами на весь импорт из Китая, введенными Трампом с 1 сентября, запретом Китая своим госкомпаниям покупать американскую сельхозпродукцию и понижением Китаем курса юаня для стимулирования своего экспорта.

Индекс Dow Jones за наделю упал с 27,145 до 25,717 или на 5.3%, в том числе только за один день сегодня падение составило 767 пунктов или 2.9%.

Министерство финансов США объявило в понедельник вечером Китай валютным манипулятором. Торговая война продолжается.

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