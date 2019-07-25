Вторая часть слушаний с участием Роберта Мюллера, в комитете по разведке, была более интересной, чем первая. В целом происходило то же самое, что и в юридическом комитете - в основном демократы задавали вопросы, цитируя отчёт, и просили Мюллера подтвердить то, что там написано. Республиканцы стремились доказать, что расследование началось незаконно.

Интереснее было потому, что председатель комитета по разведке Адам Шифф и его коллеги-демократы подготовили более интересные вопросы.

Мюллер подтвердил, что не занимался расследованием сговора штаба Трампа с Россией, поскольку сговор не является юридическим термином. Достаточных доказательств наличия совместного заговора между штабом Трампа и российским правительством с целью вмешательства в выборы Мюллер не нашёл.

Из самого интересного, например такие вопросы-ответы.

- Вопрос: являлись ли утверждения Трампа, что у него нет никаких бизнес-связей с Россией, ложными?

Ответ: Да, являлись.

- Вопрос: может ли человек, баллотирующийся на высокую должность и публично врущий о своих бизнес-связях с иностранным государством стать объектом шантажа со стороны этого государства?

Ответ: Да, может.

- Вопрос: Помощь какому кандидату хотела оказать Россия вмешательством в выборы?

Ответ: Трампу.

- Вопрос: Являются ли контакты с представителями иностранного правительства с целью получения компромата на соперника на выборах неэтичными и непатриотичными?

Ответ: Да, являются.

- Вопрос: Было ли ваше расследование охотой на ведьм?

Ответ: Нет, не было.

- Вопрос: Является ли вмешательство России в выборы мистификацией?

Ответ: Нет, не является.

- Вопрос: Будет ли Россия вмешиваться в выборы в следующем году?

Ответ: Конечно, будет, она уже прямо сейчас вмешивается, пока мы с вами здесь сидим.

Мюллер снова сказал, что вмешательство России в выборы было одним из наибольших вызовов, с которыми он сталкивался на протяжении своей карьеры.

Отказался прокомментировать предположение Адама Шиффа, что проект Trump Tower Moscow всего лишь заморожен на период президентства Трампа (может быть, двух сроков президентства) и затем будет возобновлён, реализован и тот миллиард прибыли, который предполагалось получить, будет получен.

Ещё раз: очень важно, что Америка услышала об этом в прямом эфире и что все основные моменты слушаний будут повторены многократно по тв. Есть слишком много людей, для которых телевизор - единственный источник любой информации.

Обо всех наиболее значимых моментах слушаний напишу подробно в субботне-воскресном дайджесте.

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