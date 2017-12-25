ИГИЛ показал видео, в котором пригрозил Москве терактами

Африканское отделение боевиков "Исламского государства", базирующееся в Сомали, опубликовало ролик, в котором призывает своих сторонников сплотиться и атаковать всех (в т.ч. мирных граждан), кто сражается с ИГ, всеми возможными методами.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Основное внимание ИГИЛ уделяет тому, что в дни новогодних праздников проходят массовые мероприятия, которые лучше всего подходят для террористических атак при помощи автомобильных таранов и нападений с ножами и другими.

Один из террористов пообещал, что скоро они придут в Вашингтон, Москву, Китай и Европу.

В ролике использованы кадры с Папой Римским Франциском и другими католическими священнослужителями, поверх голов которых джихадисты рисуют перекрестия прицелов.

Как писал "Обозреватель", террористы ИГИЛ опубликовали видео сентябрьской атаки на сирийских и российских военных на аэродроме Дайр-эр-Заура, которая стала успешной, вероятно, благодаря выходцу из России, состоявшему в группировке.

Российский полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота ВМФ РФ Валерий Федянин умер в Москве после полученных ранений в результате прямого минометного обстрела под Дайр-эр-Зауром.

Тогда же погиб генерал Валерий Асапов, который ранее командовал "армейским корпусом" российских войск на Донбассе.