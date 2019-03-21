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"Идите отдыхать!" Украинского политолога со скандалом выгнали с прямого эфира росТВ

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Пропагандист Кремля Андрей Норкин вышел из себя и выгнал украинского политолога, главу Центра стратегических исследований Павла Жовниренко из прямого эфира.

Конфликт произошел во время съемок пропагандистской программы росТВ "Место встречи" при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Авакова (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Идите отдыхать!" — сказал Норкин украинцу. "Я здесь отдыхаю", — ответил тот ведущему.

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Норкин и Жовниренко

Норкин и Жовниренко

Пропагандист пригрозил гостю студии охраной, однако тот сам покинул съемочную площадку.

"Я ухожу, но больше меня не приглашайте… Вы боитесь правды", — сказал Жовниренко.

Со словами "Россия будет свободна" и "Россия воспрянет ото сна" он ушел, после чего Норкин демонстративно перекрестился.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Павел Жовниренко пристыдил российских пропагандистов за наглую ложь о войне на Донбассе, в которой прислужники путинского режима необоснованно обвиняют Украину.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Павло Жовніренко
Место
Россия
Теги
видеоскандалы
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40 tetigistus
40 tetigistus
Это не украинский политолог, это кремлёвский шут! На Миротворец гниду! Слава Украине 🇺🇦 🌈
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
40 tetigistus, СУГС Вам в шляпу, патрiот! :-)))
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