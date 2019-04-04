"Хто, якщо не я": скандальная Скабеева вызвалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева отличилась новой нелепой выходкой. Она заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

О своих амбициях Скабеева высказалась в личном Telegram-канале, сделав это в свойственной ей едкой манере.

Ольга Скабеева Telegram-канал Skabeeva

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, — ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, так стадион! Думай...те! Хто, якщо не", — блеснула неуместным юмором пропагандистка.

В завершение она пообещала, что свой гонорар якобы переведет МВФ в счет оплаты внешнего долга Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима показала абсолютную неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила Скабееву за безвкусный клип и показала забавную пародию на него.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!