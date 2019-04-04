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"Хто, якщо не я": скандальная Скабеева вызвалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

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Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева отличилась новой нелепой выходкой. Она заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

О своих амбициях Скабеева высказалась в личном Telegram-канале, сделав это в свойственной ей едкой манере.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Telegram-канал Skabeeva

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, — ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, так стадион! Думай...те! Хто, якщо не", — блеснула неуместным юмором пропагандистка.

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В завершение она пообещала, что свой гонорар якобы переведет МВФ в счет оплаты внешнего долга Украины.

"Хто, якщо не я": скандальная Скабеева вызвалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена.

  • Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима показала абсолютную неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

  • Украинская журналистка Янина Соколова затроллила Скабееву за безвкусный клип и показала забавную пародию на него.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Петро ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
%) ватная дура)) Что с нее взять..
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
А она может . Тогда Петрунделю -- сразу кирдык . Два вопроса -- и Дякула сольётся в унитаз . Это ему не перед купленными бюджетниками со стёкол ахинею орать . Да и на таком стадионе 16-ти автобусов с рабами может оказаться маловато . Впрочем , ещё неизвестно , состоятся ли дебаты вообще -- даже если Кусок и извинится перед избирателями , то как только медкомиссия поставит диагноз "алкоголизм" , никакие дебаты станут не нужны .
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
И на хрена нам её сливной бачок?
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