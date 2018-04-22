Свежая видеостатья. Рекомендую.

А. Сотник: ПЫЛЬ И МУСОР. ХРОНИКА РАЗЛОЖЕНИЯ.

На реальный протест у осколков общества нет уже ни сил, ни решимости, ни мотивации. Страна заткнется, и над смиренно смердящими отходами воцарится гробовая тишина. И пока Москва производит исключительно мусор – вся Россия будет производить "мусоров", до полного разложения.

Смотрите видеостатью на канале Sotnik-TV.

Текст и начитка – Александр Сотник

Монтаж – Вадим Булик