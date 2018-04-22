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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Хроника разложения России

3.3т

Свежая видеостатья. Рекомендую.

А. Сотник: ПЫЛЬ И МУСОР. ХРОНИКА РАЗЛОЖЕНИЯ.

На реальный протест у осколков общества нет уже ни сил, ни решимости, ни мотивации. Страна заткнется, и над смиренно смердящими отходами воцарится гробовая тишина. И пока Москва производит исключительно мусор – вся Россия будет производить "мусоров", до полного разложения.

Смотрите видеостатью на канале Sotnik-TV.

Текст и начитка – Александр Сотник

Монтаж – Вадим Булик

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Тема
российская экономика
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Сотника
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