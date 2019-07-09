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"Хотелось удержать власть!" Путин нагло оболгал Украину

4.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин оболгал Украину и обвинил ее руководство якобы в провокации в Керченском проливе.

Такие заявления прозвучали в эксклюзивном интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Он взял комментарий у российского главы государства для своего фильма "В борьбе за Украину". Фрагмент показал пропагандистский "Первый канал". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В частности, Путину задали вопрос об инциденте в Керченском проливе, в результате которого украинские моряки попали в плен к россиянам.

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Оливер Стоун и Владимир Путин

Оливер Стоун и Владимир Путин

Скриншот с видео

Ответ российского лидера был не менее циничным, чем и сам поступок Кремля. "Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на саммите "Большой двадцатки" в Осаке публично обвинил пятого главу Украины Петра Порошенко в том, что тот якобы специально "устроил" поход бронекатеров через Керченский пролив, в результате которого украинские моряки попали в плен.

В ответ на это начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Путин, обвинив Украину в конфликте в Керченском проливе, подтвердил продолжение агрессии на всех фронтах.

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Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
Теги
Керченский проливпленные моряки
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Закон Порядок
Закон Порядок
Оливер Стоун -выпускает еще один фильм о войне вна Украине .вот где геволт будет если какой-то канал заявит о решении показать этот фильм.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во блдь, оказывается Путин утопил "Курск" и "Лошару" чтобы удержать власть, а рассказывает что они проводили учебные мероприятия...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Пэдро устроил провокацию, но что то пошло не так, не потопили ржавый буксир злые русские...
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