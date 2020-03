Хорватию всколыхнули два землетрясения: фото последствий

Утром 22 марта вблизи столицы Хорватии Загреба произошло два землетрясения.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, первое землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 9 км к северу от Загреба (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Его очаг залегал на глубине 10 км и, кроме Хорватии, затронул Боснию и Герцеговину, Венгрию, Словению и Австрию.

Эпицентр второго землетрясения магнитудой 5 находился в 6 км к северу от Загреба. Очаг также залегал на глубине 10 км.

В результате землетрясений были повреждены дома, кусками фасадов побиты припаркованные автомобили. Сообщений о жертвах не поступало.

There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX — vjerana (@vers____) March 22, 2020

Please reset 2020. Croatia had 5,4 earthquake right now. Destroyed all the city in the worst possible time with coronavirus.. What is happening world, please stop :( pic.twitter.com/E1JdffLJ1j — DEKOVA (@dekovamusic) March 22, 2020

Posljedice potresa u Zagrebu pic.twitter.com/G5RFWmvTlM — Media Servis (@mediaservishr) March 22, 2020

If it couldn't get any worse, Zagreb (Croatia) just had an earthquake pic.twitter.com/rM3os2J6LB — 𝘠𝘦𝘢𝘩 𝘐'𝘮 ༄𝘚𝘢𝘶𝘤𝘺 (@YouLoveLeona) March 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. В результате погибло девять и пострадало 37 человек.

